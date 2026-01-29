Обмен телами погибших между Россией и Украиной состоится 29 января

В четверг, 29 января, состоится очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной. Об этом в беседе с РБК рассказал депутат Госдумы и представитель парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Договоренности по процедурам стороны достигли в ходе переговоров в Стамбуле в прошлом году. Количество тел, которые планируют обменять сегодня, пока не уточняется.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список военнослужащих ВСУ для обмена. Она также указала на необходимость репатриации раненых российских пленных.