Москалькова передала Лубинцу список военнослужащих ВСУ для обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о передаче украинской стороне списка военнослужащих ВСУ, которых можно было бы обменять на российских бойцов. Об этом она написала в телеграм-канале .

Во время встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом Москалькова подняла вопрос о возобновлении обменов пленными, которые не проводят уже более четырех месяцев.

«Матери и жены заждались своих родных и близких. Их скорейшее возвращение домой будет актом гуманизма и милосердия», — подчеркнула она.

Российский омбудсмен отметила, что Минобороны России ранее предлагало несколько вариантов обменного механизма, однако решения по ним до сих пор не приняты украинской стороной. В этой связи Москалькова передала Лубинцу перечень украинских военных, которых, по ее словам, можно включить в обмен в ближайшее время, и заявила, что ожидает ответных предложений.

Кроме того, она отдельно указала на необходимость репатриации раненых российских пленных в соответствии с положениями Женевской конвенции.

На днях Москалькова заявила, что Украина выдвинула неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области, захваченных после вторжения в регион.