«Обманки» ВСУ. Развожаев объяснил воздушную тревогу в Севастополе

Развожаев: ВСУ запускали ложные ракеты на Севастополь

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины запустили по Севастополю так называемые «обманки» — ложные ракеты. Системы противовоздушной обороны не работали. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.

В четверг, 4 июля, в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Первая длилась две минуты, вторая — 11 минут.

«Ложные ракеты запускались, так называемые „обманки“. ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная», — объяснил глава города.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе, два ребенка. Более 150 человек пострадали.

Власти города заявили, что введут наказания за недопуск людей на объекты частной собственности для укрытия во время воздушной тревоги. Штрафы для физических лиц составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных — от 10 до 50 тысяч рублей.

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