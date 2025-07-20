Над Россией за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 40 украинских дронов над семью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«с 20:00 до 23:30 по московской времени перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — 21 — над Брянской областью», — отметили в ведомстве.

Девять беспилотников сбили над территорией Калужской области. Четыре дрона уничтожили над территорией Подмосковья, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

Также по два беспилотных летательных аппарата сбили в Курской области и над акваторией Черного моря. Атаку ВСУ предотвратили в Тульской и Белгородской областях.

Ранее один из осколков сбитого беспилотника упал на дом в Солнечногорске. Среди мирных жителей пострадавших нет.