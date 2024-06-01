Обломки украинского дрона нашли под Новороссийском

Обломки украинского беспилотника обнаружили в станице Раевская под Новороссийском. Об этом сообщил муниципальный центр управления города в Telegram-канале.
Жителей призвали сохранять спокойствие. Части упавшего дрона уже собрали военнослужащие.
«В районе раевских бань выставлено оцепление для произведения обезвреживания остатков БПЛА», — передали в МЦУ.
Вооруженные силы Украины пытались ударить по Новороссийску с помощью беспилотника ночью 31 мая. Российские бойцы отразили террористическую атаку. Повреждений в городе не было, специалисты искали места падения летательных аппаратов.