Места падения беспилотников начали искать в Новороссийске

Специалисты приступили к поискам мест падения БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале .

ВСУ пытались атаковать город ночью 31 мая.

«Украинские нацисты снова попытались нарушить покой нашего города. Террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа была успешно отражена», — написал он.

Предварительно, в результате атаки ВСУ повреждений в городе нет, места падения беспилотников ищут. Мэр Новороссийска поблагодарил российских бойцов, которые вовремя отреагировали на поставленные задачи, СМИ за оперативное оповещение населения и горожан за отсутствие паники.

Ночью Кравченко сообщал о работе сирены, оповещающей о воздушной опасности. Ее включили около 00:50 31 мая. Мэр города призвал местных жителей не подходить к окнам и по возможности укрыться в помещениях.

В середине мая Новороссийск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Системы противовоздушной обороны сбили над городом минимум 10 беспилотников.