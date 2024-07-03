Обломки украинского беспилотника нашли в Клину

Обломки сбитого украинского дрона нашли в лесополосе в Клину

Обломки сбитого украинского беспилотника самолетного типа нашли под Клином. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Обломки украинского ударного БПЛА самолетного типа найдены в лесополосе в городском округе Клин Московской области», — сказал собеседник агентства.

По его информации, жертв и разрушений на земле нет.

Утром Минобороны сообщало, что за ночь силы ПВО сбили десять украинских дронов над Московской, Брянской и Белгородской областями. Кроме того, в акватории Черного моря потопили два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Новороссийска.

В воскресенье, 30 июня, обломок украинского беспилотника упал на крышу жилого дома в частном секторе в Липецке. Никто не пострадал.