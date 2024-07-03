Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ над тремя регионами России за ночь

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 10 беспилотников над тремя регионами РФ

Фото: РИА «Новости»

В течение прошлой ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над Московской, Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пять беспилотников дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области, еще четыре беспилотника —  над территорией Брянской области. Один БПЛА ликвидировали над Московской областью», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что также в акватории Черного моря потопили два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Новороссийска.

Два дня назад в результате атаки националистов дронами-камикадзе по селу Мешковое без газа остались сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Один из беспилотников повредил линию газоснабжения, после чего без голубого топлива временно остались жители хуторов Бабенков, Желобок и Стадников, а также сел Мешковое и Терезовка.

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