Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ над тремя регионами России за ночь

В течение прошлой ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над Московской, Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пять беспилотников дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области, еще четыре беспилотника — над территорией Брянской области. Один БПЛА ликвидировали над Московской областью», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что также в акватории Черного моря потопили два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Новороссийска.

Два дня назад в результате атаки националистов дронами-камикадзе по селу Мешковое без газа остались сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Один из беспилотников повредил линию газоснабжения, после чего без голубого топлива временно остались жители хуторов Бабенков, Желобок и Стадников, а также сел Мешковое и Терезовка.