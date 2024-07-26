Шесть беспилотников ВСУ нейтрализовали над двумя регионами России за ночь

Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 6 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики пытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть дронов ВСУ за ночь, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, украинские боевики применили беспилотники самолетного типа. Российская система ПВО нейтрализовала их.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью», — уточнили в оборонном ведомстве.

Бойцы российской армии при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударили по объектам бронетанкового завода в Харькове. Судя по видео, в результате атаки в небо поднялся столб дыма. ВС России уничтожили два цеха, в которых боевики ВСУ ремонтировали боевые машины.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска также ударили по складу противника в Краматорске.

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