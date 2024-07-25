Нацеленные на Крым безэкипажные катера уничтожили в Черном море

Минобороны: силы ПВО уничтожили 11 беспилотников и 2 безэкипажных катера

За ночь в России предотвратили атаку 11 беспилотниками и двумя безэкипажными катерами на приграничные регионы. Об этом сообщило Минобороны.

По четыре летательных аппарата перехватили и уничтожили над Курской областью и Крымом, еще три — в Белгородской области. В акватории Черного моря обезвредили два безэкипажных катера, которые, по информации пресс-службы министерства, нацелили на Крымский полуостров.

Предыдущей ночью в России сбили три беспилотника. Их засекли в Белгородской области.

В зоне проведения спецоперации российские военные поразили пункт управления и склад беспилотников 63-й механизированной бригады украинской армии. Войска вывели из строя две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационную станцию.

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