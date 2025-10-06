Силовики Тюмени обезвредили три прилетевших на предприятие дрона

Беспилотники со взрывчаткой обнаружили на предприятии в тюменском микрорайоне Антипино. Как сообщили в информационном центре областного правительства, сотрудники экстренных служб не допустили детонации.

Всего на территорию предприятия залетели три беспилотных летательных аппарата.

В результате происшествия никто не пострадал. Силовики не допустили взрывов и пожаров на атакованной территории. На работе расположенных в районе предприятий прилет дронов не сказался.

В понедельник, 6 октября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников в районе промышленной зоны Дзержинска.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, упавшие обломки вызвали несколько пожаров, которые оперативно потушили.