Обломки дрона ВСУ упали возле жилого дома в Волгограде

Обломки украинского беспилотника упали на парковку рядом с жилым девятиэтажным домом в Волгограде. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

По информации журналистов, в здании выбило стекла, вылетели оконные рамы, на парковке загорелись несколько машин. Местные жители слышали взрывы. Работает система ПВО. На место выехали экстренные службы.

Минобороны доложило об уничтожении одного беспилотника самолетного типа над Волгоградской областью в период с 20:00 до 23:00. Всего за это время удалось перехватить и ликвидировать 66 украинских БПЛА, больше всего - над Ростовской областью (43) и Курской областью (20).

Ранее СМИ писали об атаке ВСУ на Ухту в Республике Коми. По городу ударили беспилотниками «Лютый» с территории Полтавской и Черниговской областей. Никто не пострадал. Школьников в день атаки решили перевести на дистанционное обучение. В прошлый раз попытку ВСУ ударить дронами по Ухте фиксировали летом 2025 года.