Обломки дрона ВСУ повредили сотовую вышку под Калугой

Обломки подавленного РЭБ украинского дрона повредили вышку сотовой связи в Тарусском районе Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Один из подавленных системами РЭБ сегодня ночью беспилотников зацепился за вышку сотовой связи рядом с одним из населенных пунктов в Тарусском районе. Есть незначительные повреждения вышки. На месте работает оперативная группа», — написал он.

Пресс-служба Минобороны утром в воскресенье сообщала, что дежурные силы ПВО в течение прошлой ночи перехватили и уничтожили 158 украинских дронов, в том числе по одному над территорией Орловской, Тверской и Ивановской областей. Наибольшее число беспилотников ликвидировали над Курской и Брянской области — по 46 и 34 соответственно.

Кроме того, ВСУ попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод, отмечал мэр российской столицы Сергей Собянин.