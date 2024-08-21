Обломок сбитого БПЛА рухнул на крышу сарая в селе Кленово в Москве

Источник 360.ru: обломок дрона упал на сарай в селе Кленово в ТАО Москвы

Во время ночной атаки БПЛА на Москву силы ПВО сбили 10 беспилотников. Осколки одного из них упали на крышу сарая в селе Кленово в Троицком административном округе Москвы, сообщил источник 360.ru.

Он отметил, что пожара после случившегося не возникло, однако повредилась кровля постройки. Из-за падения обломков дрона никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал последнюю атаку БПЛА на город одной из самых масштабных. Он отметил, что эшелонированная защита столицы от вражеских дронов позволила успешно отразить все удары.

Ранее БПЛА атаковал Москву в июле. Тогда Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ступинском городском округе Подмосковья.