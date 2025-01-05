Обломки БПЛА упали в Таганроге

Обломки БПЛА рухнули в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Повреждения получили дома и автомобили, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили», — написал он.

Слюсарь отметил, что за помощью обратились владельцы четырех домов. На место ЧП выехали дежурные службы. Обошлось без пострадавших и возгораний на земле.

Ранее власти Таганрога сообщили об угрозе атаки беспилотников. Горожан призвали сохранять спокойствие и отслеживать оперативную информацию.

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Тарасовском и Миллеровском районах в ночь на 5 января. До этого российские военные сбили четыре вражеских дрона в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области.