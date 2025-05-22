Обломки БПЛА рухнули в Туле

Военные отразили очередную атаку на Тульскую область. Обломки беспилотника упали на территории Тулы, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет», — сказал он.

Оперативные службы выехали к месту происшествия. Ситуация в Тульской области, по словам губернатора, находится под контролем. Миляев предупредил, что опасность атаки с воздуха сохранилась, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Атака на Тульскую область началась 21 мая, к вечеру военные обезвредили девять БПЛА. Миляев предостерег от приближения к обломкам, так как они могут быть опасны.

Система ПВО сработала также в Подмосковье, Крыму, Курской, Орловской и Рязанской областях. Военные сбили десятки дронов, в том числе летевших на Москву.