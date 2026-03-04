Обломки БПЛА рухнули в трех санаториях в Геленджике

После атаки беспилотников на Кубань на территории трех санаториев в селе Кабардинка в Геленджике нашли фрагменты дронов. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

В результате ЧП обошлось без пострадавших. Туристов в санаториях не было — в двух постояльцы не проживали, а из третьего всех людей эвакуировали на время отражения налета БПЛА.

«По всем адресам работают экстренные и специальные службы», — добавили в оперштабе.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью беспилотников город Кирово-Чепецк. Губернатор Кировской области Александр Соколов подтвердил, что никто не пострадал. Он обратился к жителям с просьбой не снимать дроны на фото и видео, а также не выкладывать подобные материалы в Сеть.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 32 БПЛА. Налеты отразили в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Астраханской и Курской областях.