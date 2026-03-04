Утром вражеские беспилотники атаковали Кирово-Чепецк, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.

На местах происшествия работают оперативные службы. Соколов напомнил, что в регионе запрещено снимать на фото и видео места падения и выкладывать их в интернет.

Ранее в аэропорту Кирова ввели ограничения на прием и вылет самолетов из-за атаки БПЛА. Такие же меры с начала суток принимали в воздушных гаванях Ижевска, Калуги и Ульяновска.

В общей сложности за ночь дежурные силы противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника. Активнее всего противник пытался атаковать Волгоградскую область — там уничтожили 21 вражеский дрон. При атаке на регион пострадали пять человек.