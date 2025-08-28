Обломки БПЛА рухнули на локомотивное депо в Волгоградской области

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. Обломки дрона спровоцировали пожар на территории локомотивного депо в городе Петров Вал, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале региональной администрации.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района», — сообщил он.

Пожарные оперативно потушили огонь. Пострадавших, по информации Бочарова, нет.

Он добавил, что силы ПВО продолжили отражать массированную атаку. Украинские дроны нацелились на объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области.

В ночь на 27 августа российские военные обезвредили 26 беспилотников, большинство — над Ростовской областью. В Белгороде пострадали три квартиры.