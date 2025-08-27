Квартиры в двух домах в Белгороде пострадали после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Белгороде разбились стекла в трех квартирах жилых домов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов», — заявил он.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО сбили атаку дронов в регионе. Беспилотники уничтожили в Ростове, Новошахтинске, Таганроге, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Миллеровском районах. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Он отметил, что после ЧП в селе Боцманово повреждены несколько фасадов домов и машина, в Новошахтинске фрагменты БПЛА попали на авто и несколько соседних зданий.