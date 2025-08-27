Силы ПВО за ночь сбили 26 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали над Ростовской областью — 15. Также четыре БПЛА уничтожили над Орловской, три — над Белгородской, по два — над Брянской и Курской областями.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку дронов в Новошахтинске, Таганроге, Неклиновском, Ростове, Миллеровском, Мясниковском и Чертковском районах.

В селе Боцманово после ЧП получили повреждения несколько фасадов домов и автомобиль, в Новошахтинске фрагменты БПЛА попали во двор частного дома, повредилась крыша. Также из-за атаки нарушилось энергоснабжение одного из домовладений.