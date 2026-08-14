Число сбитых над Ленинградской областью дронов увеличилось до 54

Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 54. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере «Макс» .

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки сбиты 54 БПЛА противника», — написал он.

По словам Дрозденко, после атаки зафиксировали возгорание в порту Усть-Луга. На место ЧП отправились специалисты, начали ликвидацию огня.

До этого Дрозденко сообщил о 37 дронах, сбитых в регионе.

Также утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников в столичном регионе. Он отметил, что на места падения дронов отправились специалисты экстренных служб.

Вчера вечером в Минобороны сообщили, что за день российские средства ПВО ликвидировали 193 БПЛА над 10 регионами страны.