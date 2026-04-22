Обломки БПЛА повредили несколько зданий в Краснодарском крае

В Приморско-Ахтарске обломки беспилотников повредили несколько зданий. Об этом в телеграм-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.

«На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор», уточнили в оперштабе.

Обошлось без пострадавших. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации девяти украинских беспилотников над тремя российскими регионам. Боевики ВСУ попытались атаковать Крым, а также Курскую и Белгородскую области.

До этого в Херсонской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки вражеских дронов. Украинские беспилотники ударили по населенным пунктам Коробки и Великая Лепетиха. В регионе также получили повреждения семь зданий, включая детский сад в Голой Пристани и частный дом в Гладковке.