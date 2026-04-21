В Херсонской области два человека пострадали от атак ВСУ за сутки

Сальдо: в Херсонской области два человека пострадали от атак ВСУ

В результате атак боевиков ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области ранения получили два местных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Великой Лепетихе удары беспилотников ранили замглавы округа Дмитрия Толчеева, он находится в Генической ЦРБ. В селе Коробки при обстреле жилого сектора ранен мужчина 1983 года рождения, его госпитализировали в Каховскую ЦРБ», — написал он.

Губернатор уточнил, что удары БПЛА и обстрелы также повредили частный дом в Гладковке, неэксплуатируемый частный дом в Алексеевке, частный дом и хозяйственную постройку в Бехтерах.

Кроме того, пострадали административное здание в Виноградове, магазин в Каховке, закрытое здание детского сада в Голой Пристани и многоквартирный дом в Новой Каховке.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ фактически уничтожили детские сады и школы в городе Алешки.