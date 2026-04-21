ПВО за три часа сбила девять дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за три часа ликвидировали девять дронов ВСУ в небе над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым», — уточнили в военном ведомстве.

До этого Минобороны сообщало, что в период с 08:00 до 17:00 российские военные перехватили и ликвидировали 39 дронов ВСУ. Дежурные средства ПВО сбили вражеские беспилотники в небе над Белгородской, Курской, Брянской областями и Республикой Крым.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики атаковали Белгородскую область 133 дронами за минувшие сутки. В результате атак вражеских дронов пострадали пять мирных жителей — 19-летняя девушка в селе Замостье, два человека в Шебекине и еще двое мужчин в селах Пуляевка и Солдатское.