Обломки БПЛА повредили четыре дома в Нижегородской области

Один многоквартирный и три частных дома получили повреждения в Нижегородской области после падения обломков БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают специалисты», — написал он.

Никитин уточнил, что в течение ночи средства противовоздушной обороны отразили атаку 20 БПЛА в Кстовском районе.

Минобороны России утром 4 ноября также рапортовало об уничтожении 20 беспилотников в небе над Нижегородской областью. Всего же за ночь силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над восемью регионами страны.

Кроме того, ночью украинские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке. Обломки упали у вспомогательного цеха, никто из сотрудников предприятия не пострадал, оно продолжило работу в штатном режиме.