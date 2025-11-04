Силы ПВО России сбили 85 украинских беспилотников за ночь

Минобороны: силы ПВО в течение ночи сбили 85 БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи сбили 85 беспилотников ВСУ над восьми регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Почти половину вражеских дронов — 40, уничтожили над Воронежской областью.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

В небе над Нижегородской областью сбили 20 дронов, над Белгородской — 10.

Шесть дронов ликвидировали над Курской областью, четыре — над Липецкой, по два — над Волгоградской областью и Башкортостаном, один — над Саратовской областью.

Ранее стало известно, что промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.