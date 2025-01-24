Обломки беспилотника упали на дом цыганского барона в Рязанской области

ВСУ атаковали дом цыганского барона в селе Дядьково в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, когда обломки сбитых беспилотников упали на дом цыгана, внутри находились его семья, в том числе 12 детей. В ходе ЧП начался пожар. Барон успел эвакуировать близких — 18 человек. Сейчас они у родственников.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков заявил что обломки одного из дронов упали на частный дом. Вспыхнул пожар, но его быстро потушили. Глава региона пообещал оказать помощь семье, которая жила в этом доме. Также он отметил, что в Рязани продолжают работу по устранению последствий воздушной атаки.

Ранее стало известно, что в ходе атаки беспилотников в Рязанской области пострадал 53-летний сторож. Обломки дронов рухнули на территории местного нефтезавода. После падения начался пожар.