Обломки беспилотника повредили газопровод в Славянске-на-Кубани

В частном секторе Славянска‑на‑Кубани газопровод получил повреждения после атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Также пострадали здание поликлиники и четыре частных дома. На территории предприятия после падения обломков беспилотников возник пожар.

По предварительным данным, ранение получил один человек, ему оказали необходимую помощь амбулаторно. На местах работают специальные и оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.

Минобороны России утром в воскресенье рапортовало, что минувшей ночью военные ликвидировали 389 украинских БПЛА в небе над 16 регионами России, в том числе над Краснодарским краем.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщал, что после ночной атаки в столице региона пострадало остекление детского сада и четырех многоквартирных домов.