Обязательную эвакуацию распространили на весь Глушковский район Курской области

Региональный оперштаб объявил обязательную эвакуацию всего Глушковского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра „Патриот“», — уточнил врио главы региона.

Смирнов попросил земляков следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.

По информации МЧС России, большинство жителей приграничных районов области уже отселили в безопасные места. В пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч человек, в числе которых более 2,5 тысячи детей, сообщило РИА «Новости».

До этого активисты «Народного фронта» прибыли в приграничные населенные пункты Курской области с гуманитарным грузом. Также они помогли с эвакуацией 30 жителей, в числе которых были пенсионеры и инвалиды.

Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила о планах Киева создать в Курской области «зону безопасности» и организовать некие «гуманитарные коридоры» для мирного населения.