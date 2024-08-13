«Народный фронт» эвакуировал жителей приграничных сел Курской области

Участники «Народного фронта» и молодежного крыла организации приехали в приграничные населенные пункты Курской области с гуманитарной помощью для оставшихся там местных жителей и эвакуировали пожилых людей и инвалидов. Кадрами с места волонтеры поделились с 360.ru.

«В один из районов, который находится в нескольких километрах от границы, мы привезли больше 100 гуманитарных наборов — продовольственных и гигиенических. Также помогли эвакуировать 30 жителей», — заявил заместитель руководителя исполнительного комитета «Народного фронта» и глава молодежного крыла организации Владимир Тараненко.

Заявивших о желании покинуть свои дома людей доставили в пункты временного размещения. Тех, кто захотел уехать дальше, привезли на вокзалы. По словам волонтеров, в основном, под эвакуацию попали пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Добровольцы молодежного крыла взяли на себя работу в гуманитарном распределительном центре, где в круглосуточном режиме занимаются разгрузкой и фасовкой продовольствия, медикаментов и необходимых вещей для эвакуированных жителей.

Более 400 пунктов временного размещения для 30 тысяч эвакуированных районов Курской области подготовили в российских регионах. Такие данные привела пресс-служба подмосковного главка МЧС. В ведомстве заявили, что в Подмосковье прибыли около 200 эвакуированных, из которых 162 — это дети. Прибывших разместили в организованных для них пунктах временного размещения и организовали всю необходимую помощь.