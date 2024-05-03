Объекты в подконтрольной Украине части Херсонской области получили повреждения | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 09:07 Объекты в подконтрольной Украине части Херсонской области получили повреждения Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Несколько объектов в подконтрольной ВСУ части Херсонской области получили повреждения, в том числе припортовая инфраструктура. Об этом заявил «глава украинской областной военной администрации» Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что зафиксировали также повреждения складов и гаражей. Где именно находились эти объекты, он не рассказал.

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«Повреждены <…> гаражные и складские помещения, <…> припортовая инфраструктура», — отметил Прокудин.

Ранее ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона служебный автобус в Шебекинском округе Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков указал, что транспортное средство развозило на работу сотрудников коммерческого предприятия.

На момент удара в салоне автобуса находились три человека, включая водителя. Из-за атаки БПЛА пострадал один мужчина — он получил ушиб правой руки и баротравму.