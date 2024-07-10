Объекты портовой инфраструктуры в Одессе получили повреждения

В Одессе в результате удара пострадали склады, грузовой автотранспорт и теплоход

Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency
Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе в результате ракетного удара получила повреждения портовая инфраструктура. Глава местной военной администрации Олег Кипер написал об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и теплоход.

Сегодня утром в Одессе прозвучали звуки сирены. Отбой воздушной тревоги объявили примерно в 10:55 по московскому времени.

Накануне, 9 июля, громкие взрывы раздались в окрестностях Полтавской области. Сперва украинские власти не давали каких-либо комментариев по факту произошедшего, но позже глава местной администрации подтвердил повреждение промышленного объекта.

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте