Объекты портовой инфраструктуры в Одессе получили повреждения
В Одессе в результате удара пострадали склады, грузовой автотранспорт и теплоход
В Одессе в результате ракетного удара получила повреждения портовая инфраструктура. Глава местной военной администрации Олег Кипер написал об этом в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и теплоход.
Сегодня утром в Одессе прозвучали звуки сирены. Отбой воздушной тревоги объявили примерно в 10:55 по московскому времени.
Накануне, 9 июля, громкие взрывы раздались в окрестностях Полтавской области. Сперва украинские власти не давали каких-либо комментариев по факту произошедшего, но позже глава местной администрации подтвердил повреждение промышленного объекта.