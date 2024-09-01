Объекты нацбатальона «Азов» пострадали при массированной атаке на Харьков

Российские войска нанесли по Харькову один из самых масштабных ударов за время спецоперации. Они поразили расположение подразделений Вооруженных сил Украины и объекты 3-й штурмовой бригады, известной как полк «Азов»*, сообщил Telegram-канал «Военная хроника» .

Вооруженные силы России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Они атаковали командный состав, бригады ВСУ и наемников. Девять ракет попали по целям, связанным с азовцами*.

По информации журналистов, атака 1 сентября стала едва ли не самой массированной в пересчете на один объект. По их оценкам, так не доставалось даже элитной 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура» в Сумской области.

Минобороны России сообщило, что военные поразили в Харьковской области цех по сборке БПЛА и склад готовых дронов. Украинские власти заявили о повреждении объекта энергетики.

*«Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.