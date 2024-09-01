На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Харькове

Минэнерго Украины: в Харькове под обстрел попал объект энергетики

Один из энергетических объектов в Харькове получил повреждения после обстрела. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

По данным Минэнерго, после удара ВС России по Харькову, который произошел днем 1 сентября, стало известно о повреждении объекта энергетики в городе.

«В настоящее время ведется ликвидация последствий обстрелов», — подчеркнули в министерстве.

По данным Минобороны, российские военные нанесли удар по цеху производства беспилотников и складам с готовой продукцией в Харьковской области. Обстрел по целям производили ракетные войска и артиллерия.

Вечером 30 августа в подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели несколько взрывов. Начальник местной администрации Роман Мрочко подтвердил атаку на город.

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