Объекты инфраструктуры в Запорожье получили повреждения

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о разрушении объектов инфраструктуры

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объекты инфраструктуры пострадали в результате ударов ВС России по подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщил украинский «глава областной военной администрации» региона Иван Федоров в Telegram-канале.

«Поступили 12 сообщений о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — написал он.

О каких объектах идет речь, он не уточнил.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под российский удар попал терминал в Запорожье, в котором украинские военные хранят технику. А за неделю до этого он же рассказал об ударах по нефтебазе и заводам в районе города Гуляйполе.

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