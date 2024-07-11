Объекты инфраструктуры в Запорожье получили повреждения

Объекты инфраструктуры пострадали в результате ударов ВС России по подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщил украинский «глава областной военной администрации» региона Иван Федоров в Telegram-канале.
«Поступили 12 сообщений о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — написал он.
О каких объектах идет речь, он не уточнил.
Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под российский удар попал терминал в Запорожье, в котором украинские военные хранят технику. А за неделю до этого он же рассказал об ударах по нефтебазе и заводам в районе города Гуляйполе.