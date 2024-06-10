Объекты инфраструктуры пытались атаковать в Ярославской области

Движение по трассе М8 в Ярославской области ограничили из-за работы сил ПВО. Военные предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры, заявили журналистам в пресс-службе регионального правительства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Подразделениями министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — объявило правительство.

Представитель кабмина подтвердил, что перекрытие трассы М8 на участке от Ярославля до Ростова в сторону Москвы связано с отражением атаки. В регионе приняли меры для обеспечения безопасности.

Минобороны России сообщило утром 10 июня о четырех уничтоженных беспилотниках в Брянской области. Еще восемь дронов, квадро- и октокоптеров обезвредили в Курской области.