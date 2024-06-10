Восемь дронов ВСУ сбили в Курской области, пострадали два административных здания

Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать приграничные районы Курской области дронами. Вечером 9 июня и в ночь на 10 июня восемь беспилотников обезвредили и ликвидировали средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Он отметил, что ВСУ применили для атаки «весь возможный арсенал»: помимо дронов-камикадзе, задействовали квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. Никто не пострадал. По предварительной информации, два административных здания — в городе Судже и поселке Коренево — получили повреждения.

Утром 10 июня стало также известно об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью. Дроны самолетного типа сбили над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет.