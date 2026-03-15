Объекты энергетической инфраструктуры попали под ракетный удар в Белгороде

Ракетный удар по Белгородскому округу оставил местных жителей без света, воды и тепла. На одном из поврежденных объектов энергетики разгорелся пожар, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале .

«Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Возникли перебои с подачей света, воды и тепла. <…> В Белгороде на территории одного из объектов произошло возгорание», — сказал он.

На месте пожара работают сотрудники МЧС. В одном многоквартирном доме из-за ракетного удара разбилось остекление. Утром специалисты, по словам Демидова, оценят масштабы повреждений.

Ракетная опасность кроме Белгорода объявлялась в Шебекинском округе, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Система ПВО сработала также в Чернянским округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

В течение 10 часов 14 марта военные обезвредили над регионами России 280 беспилотников. Количество БПЛА, летевших на Москву, превысило 60.