Объект в Харькове подвергся удару «Искандера»

Кадыров сообщил о двух ударах «Искандером» по объекту в Харькове

Воздушно-космические силы ударили по объекту в Харькове. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Военные дважды использовали ракетный комплекс «Искандер». Удар нанесли в полдень по месту расположения бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В результате ВС России ликвидировали 200 украинских боевиков. Это стало ответом на атаку ВСУ по Чечне, заявил Кадыров.

Три дрона атаковали Грозный 15 декабря. Средства ПВО уничтожили два беспилотника, третий рухнул на территории ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по региону. В результате ЧП никто не пострадал.