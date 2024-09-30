Объект критической инфраструктуры загорелся на юге Украины
Глава Николаевской ОВА Ким заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаевской области ночью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.
«Баштанский район: сегодня ночью, 30 сентября, <…> возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — сообщил он.
По словам Кима, последствия возгорания продолжают ликвидировать. Что именно это за объект, он не уточнил.
Ранее Минобороны сообщило о поражении главного центра связи украинской военной разведки, располагавшегося под землей.
Кроме того, Владимир Зеленский объявил, что на Украине вышли из строя все тепловые и часть гидроэлектростанций, инфраструктура страны, создающая электроэнергию, почти полностью уничтожена. Он предрек, что миллионы жителей страны грядущей зимой останутся без отопления.