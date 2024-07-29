Дрон-камикадзе ВСУ ударил по заправке в Донецке

Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну заправки у больницы в Донецке

ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по заправке в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным журналистов, украинский дрон повредил крышу и газовую цистерну заправочной станции, расположенной около больницы № 14 в Петровском районе города. Из-за случившегося начался пожар. На месте ЧП нашли детали дрона-камикадзе.

«Днем был первый заход, а вечером уже второй раз летал беспилотник. Оно бахнуло и загорелось. Пожарники сказали, уже можно подходить, но я боюсь — жизнь дорога», — призналась сотрудница заправки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как дрон-камикадзе атаковал ехавшую по дороге легковую машину в селе Устинка. Внутри автомобиля находился мужчина, его госпитализировали с осколочными ранениями головы и контузией. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.