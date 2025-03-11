Оба погибших при атаке беспилотников на Подмосковье работали в «Мираторге»

Оба погибших при атаке беспилотников на Подмосковье — сотрудники компании «Мираторг», заступавшие ранним утром на смену. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Один из мужчин погиб на месте, второй умер от ран в больнице в Видном, несмотря на все попытки врачей его спасти.

Беспилотник упал на парковку рядом с распределительным центром компании в селе Ям недалеко от Домодедова. На месте вспыхнул пожар, охвативший более 20 припаркованных автомобилей. За жизнь третьего пострадавшего продолжают бороться медики.

Ранее Воробьев пообещал семьям погибших и раненым материальную поддержку. Первые получат по миллиону рублей, вторые — от 100 до 500 тысяч в зависимости от степени тяжести полученных ранений.