Воробьев: семьи погибших и раненные при атаке БПЛА в Подмосковье получат денежную поддержку

Воробьев: семьи погибших при атаке БПЛА в Подмосковье получат по 1 млн рублей

Семьи погибших и пострадавшие в результате атаки БПЛА в Подмосковье получат от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Сейчас двое раненых проходят лечение в больнице, их навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

«Самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям», — написал Воробьев в Telegram-канале.

По решению главы региона семьи погибших получат по миллиону рублей. Поддержку предоставят и раненым: в зависимости от тяжести травм она составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В больнице в Домодедове находятся двое пострадавших при атаке беспилотников. Одна из них — 43-летняя женщина: у нее повреждение кишечника и рваная рана груди. Лечение также проходит 44-летний мужчина с открытым переломом плеча, ранением голени и живота.

«Мы все надеемся на благоприятный исход», — сказал губернатор.

Свыше 10 человек пострадали в результате налета БПЛА на Подмосковье утром 11 марта. Под удар попали дома в Видном и Домодедове.