Появились фото с места гибели охранника «Мираторга» после атаки БПЛА в Домодедове

Появились кадры с парковки в Домодедове, где при атаке БПЛА погиб мужчина

Максимальное число пострадавших и самый большой ущерб после атаки беспилотников ВСУ на Московскую область зафиксирован в трех муниципалитетах — Ленинском городском округе, Раменском и в Домодедово. Кадры последствий в домодедовском селе Ям опубликовала пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.

В Домодедово беспилотник упал на парковке рядом с распределительным центом «Мираторга» в селе Ям. В результате падения обломков погиб 38-летний мужчина, который работал в компании охранником.

Еще два человека — 50-летний и 44-летний мужчины — пострадали. За жизнь первого борются в реанимацию Видновской больницы. Врачи диагностировали у него открытую травму головы. Другому пострадавшему с травмами головы необходимую медицинскую помощь оказывают в Домодедовской больнице.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы города, которые устраняют последствия пожара, начавшегося после падения обломков дрона. По предварительным данным, огонь охватил более 20 автомобилей.