«Гнутся и отступают». ВСУ бросили часть позиция в Часовом Яре
ВСУ бросили позиции в Часовом Яре, чтобы усилить Харьковское направление
Вооруженные силы Украины оставили часть позиций в Часовом Яре, чтобы перебросить личный состав на Харьковское направление. Об этом написал военкор Юрий Котенок в свое Telegram-канале.
По словам корреспондента, после переброски части военных оставшиеся силы ВСУ не могут удержать кварталы города, поэтому «гнутся и отступают».
«К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона „Канал“ в Часовом Яре и отход на западные рубежи в черте города», — сообщил Котенок.
В конце мая депутат Госдумы России Виктор Водолацкий заявил, что российская армия в ближайшие дни полностью освободит Часов Яр.
Ранее замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос рассказал об ожесточенных боях за город. Часов Яр стоит на возвышенности, поэтому обе стороны будут отчаянно сражаться за город. По словам бойца, бой за Часов Яр можно будет сравнить с «бахмутовской мясорубкой».