«Хотите пойти на риск?» На Западе пуск Россией «Орешника» оценили как предупреждение

AP: пуск гиперзвукового «Орешника» стал сигналом России Западу, а не Украине

Западу необходимо осознать, что запуском новой баллистической ракеты «Орешник» Россия подала сигнал именно ему, а не Украине. Об этом сообщило издание The Associated Press со ссылкой на директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилла.

«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: „Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?“» — заявил эксперт.

Сэвилл добавил, что «Орешник» можно снабдить и ядерными боеголовками при необходимости.

Издание также отметило, что военные эксперты предупреждали о трудностях в перехвате современных межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее на Украине отменили заседание Верховной Рады, назначенное на 22 ноября. Парламентарии испугались возможного российского удара по парламенту. Местные СМИ сообщили о панических настроениях в стране после выступления российского президента Владимира Путина.