Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией — это всего лишь игра для Запада. Он хочет показать, что якобы хочет мирного завершения конфликта, заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Это не более, чем очередная игра на публику, естественно, западную», — отметил он.

Политик выразил уверенность, что у Зеленского нет другого выхода, ведь его президентский срок давно закончился. После прихода к власти в США Дональда Трампа ему «перекроют кислород». Журавлев заключил, что судьбу Украины будут решать уже без Зеленского.

Ранее президент Украины допустил переговоры о мире с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете переговоров с РФ. По словам Зеленского, диалог о мире могут начать с Россией на втором саммите мира.