Путин заявил о последствиях отказа Киева вывести войска из ДНР и ЛНР

Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума и вместо этого предпочел воевать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска — и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитали воевать, ну вот, сейчас довоевались», — сказал глава государства.

Также российский лидер оценил состоявшуюся накануне в Кремле встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Он охарактеризовал переговоры как очень полезные.

«Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима», — отметил президент.

По его словам, американская сторона привезла в Москву предложения, основанные на договоренностях с главой США Дональдом Трампом, к которым стороны пришли во время саммита на Аляске.

В Кремле обсуждался практически каждый пункт предложений, поэтому встреча потребовала столько времени. Соединенные Штаты разделили 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета, каждый из которых предложили обсуждать отдельно.

Ранее Кремль объявил дату прямой линии Владимира Путина. Она состоится 19 декабря.