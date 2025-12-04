Каждый пункт обсуждали отдельно: Путин раскрыл детали переговоров с Уиткоффом в Кремле

Встреча с представителями США в Кремле 2 декабря была очень полезной, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, итоги пока подводить преждевременно, но уже сейчас с уверенностью можно говорить о том, что эти переговоры были необходимы.

По словам Путина, предложения, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на договоренностях с президентом США, достигнутых на встрече на Аляске.

Пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла столько времени, уточнил глава государства.

Также российский лидер пояснил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.